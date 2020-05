ORF: Grenze zu Österreich ab 15. Juni wieder offen

Österreich macht Druck und verkündet die Grenzöffnung zu Deutschland zum 15. Juni. Schon ab diesem Freitag soll es nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, wie die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Morgen dem ORF sagte. Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit Deutschland erfolgt. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur APA über entsprechende Beschlüsse im Kanzleramt in Wien berichtet.

Das Vorgehen entspreche dem Ansatz "So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie nötig" und folge auch den Empfehlungen der EU-Kommission nach einem graduellen Prozess auf Grundlage von klar definierten Kriterien, hieß es laut diesen Berichten.

Die österreichische Tourismuswirtschaft ist stark von deutschen Sommerurlaubern abhängig. Vor allem drängte die Branche auf Klarheit, was die Sommersaison betrifft. Sie verwies auf Buchungen von deutschen Stammgästen, die Zusagen für neue österreichische Gäste erschwerten. Köstinger hatte vor Ostern als erstes Regierungsmitglied eine Grenzöffnung zu Deutschland auf Basis einer bilateralen Vereinbarung noch vor dem Sommer ins Spiel gebracht. Sie war damit zunächst auf eine verhaltene Reaktion sowohl des Gesundheitsministeriums als auch der deutschen Regierung gestoßen.

Wien: Vorgehen mit Merkel abgestimmt

Den Angaben aus dem Kanzleramt in Wien zufolge wurden die angekündigten Schritte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abgestimmt. Merkel hatte in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach Informationen aus Teilnehmerkreisen erklärt, dass es Erleichterungen im Grenzverkehr zu Deutschlands Nachbarstaaten geben solle. Sie sprach zugleich von einem zweistufigen Prozess. In österreichischen Medien wurde die jetzige Ankündigung aus Wien als Bestätigung dieser Aussage gewertet.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Dienstag mit Merkel telefoniert, Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit seinem deutschen Amtskollegen Horst Seehofer (CSU). Kurz erklärte daraufhin am Dienstagabend in der Sendung "10vor10" des Schweizer Fernsehens, dass er eine Grenzöffnung im Juni erwarte.

Erste Lockerungen schon in Kraft

Deutschland hatte in der Coronavirus-Krise Grenzkontrollen zu Dänemark, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Österreich beschlossen, die derzeit bis 15. Mai befristet sind. Österreich hatte Mitte März innerhalb weniger Tage seine Grenzen wieder kontrollieren lassen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu hemmen. Eine Einreise nach Österreich war seitdem nur an bestimmten Grenzübergängen erlaubt. Außerdem mussten Einreisende ein Attest über ihren Gesundheitszustand mit sich führen.

Mittlerweile wurden die Bestimmungen wieder etwas gelockert: Am Mittwoch öffneten mehrere kleinere Grenzübergänge zwischen Bayern und Österreich für Berufspendler und Anrainer. Den Berichten aus Österreich zufolge soll es ab Freitag nur noch zu stichprobenartigen Kontrollen kommen.

GroKo plant Lockerungen

Deutschland wird die Kontrollen an den deutschen Grenzen Koalitionskreisen zufolge lockern, wohl aber am 15. Mai noch nicht völlig abschaffen. Das Kabinett will heute über die Grenzfrage sprechen. In der Koalition wird erwartet, dass Innenminister Horst Seehofer (CSU) weitere Lockerungsschritte, aber kein komplettes Ende der Grenzkontrollen vorschlagen wird.

Nach der Entspannung in der Corona-Krise auch in den Nachbarstaaten war Seehofer zuletzt unter Druck geraten. Aus Union, SPD und den Grenzregionen war der CSU-Politiker immer wieder aufgefordert worden, die bis 15. Mai bestehenden Grenzkontrollen vorzeitig zu beenden.

EU-Kommission will schrittweise Öffnung empfehlen

Auch die EU-Kommission will dem Vernehmen nach heute eine schrittweise Öffnung der Grenzen im Schengenraum empfehlen. In einem Brief von 18 Europaabgeordneten der konservativen EVP-Parteienfamilie an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird ein Ende der "Grenzkontrollen an allen nationalen Grenzen zwischen EU-Mitgliedstaaten nach dem 15. Mai 2020" sowie die Aufhebung der Quarantäneregelungen für EU-Bürger gefordert.