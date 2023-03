BTS-Sänger malt sich Rainer Maria Rilke-Gedicht auf die Brust

Der Sänger und Tänzer Jimin von der südkoreanischen Boyband BTS hat mit einem Gedicht des deutschsprachigen Dichters Rainer Maria Rilke große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auf sich gezogen. Am Freitag wurde seine Single "Set Me Free Pt. 2" (Befreie mich) und das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht. Darauf lässt sich erkennen, dass Jimin sich das Rilke-Gedicht "Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen" auf seine Brust gemalt hat.

Das Gedicht, das unter anderem ein mystisches Gottesbild beschwört, entstand 1899. Rilke lebte von 1875 bis 1926. Der österreichische Schriftsteller ungarischer Herkunft zählt zu den bedeutendsten Lyrikern des 20. Jahrhunderts.

Fans übersetzen Gedicht

Die Fans reagierten in den sozialen Medien ganz unterschiedlich: Manche waren begeistert und gerührt und übersetzten das Gedicht in verschiedene Sprachen. Die meisten User allerdings fragten sich, ob es es sich bei der Körpermalerei um ein dauerhaftes Tattoo handelt.