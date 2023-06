> Brand in Tiroler Bahntunnel - 33 leichtverletzte Zugpassagiere

Brand in Tiroler Bahntunnel - 33 leichtverletzte Zugpassagiere

33 Zugreisende sind in der Nacht bei einem Brand in einem Bahntunnel in Tirol leicht verletzt worden. Insgesamt 151 Menschen mussten aus dem Zug evakuiert werden, nachdem Autos auf einem Waggon durch eine defekte Oberleitung Feuer gefangen hatten.