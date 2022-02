BR24live, 12.05 Uhr: Krieg gegen die Ukraine: Was bewegt Sie?

Bittere Zeiten für die Ukraine: Russlands Angriffe gehen heute seit den frühen Morgenstunden weiter. Im Laufe des Tages wird mit Angriffen russischer Panzer auf Kiew gerechnet.

Tausende Ukrainer sind in die Nachbarländer Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien und in die Republik Moldau geflüchtet. Das UN-Flüchtlingshilfswerk gibt an, dass innerhalb der Ukraine bereits 100.000 Menschen auf der Flucht sind. Die Europäische Union und die USA wollen den russischen Präsidenten Wladimir Putin nun mit neuen Sanktionen zur Rechenschaft ziehen.

Was bewegt Sie angesichts der Bilder aus der Ukraine?

Wie gehen wir in Deutschland der aktuellen Situation um? Was bewegt Sie angesichts der Nachrichtenlage? Wie sprechen Sie in der Familie darüber? Was sagen Sie Ihren Kindern?

Das Tagesgespräch fragt nach Ihren Gedanken und Eindrücken. Rufen Sie an! Zu Gast bei Tagesgespräch-Moderator Achim Bogdahn ist Prof. Dr. Johannes Grotzky. Er lehrt "Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien" an der Universität Bamberg. Grotzky war Hörfunkdirektor des BR und Moskau-Korrespondent der ARD.

