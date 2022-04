BR24 live Tagesgespräch: Wie macht sich die Bundesregierung?

"Mehr Fortschritt wagen" war das Motto von Olaf Scholz' (SPD) Regierungserklärung gewesen. Seine Regierung sei die Regierung der vernünftigen Mehrheit.

Dann wirbelte der Angriff Russlands auf die Ukraine die Agenda durcheinander. 100 Milliarden Euro bekam die Bundeswehr zugesprochen. Annalena Baerbock (Grüne), deren Ambitionen als Außenministerin zwiespältig beobachtet wurden, ist seither mit Krisen-Diplomatie beschäftigt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) versucht zu erklären, warum Deutschland nicht auf russisches Gas verzichten kann.

Wie macht die Rot-Grün-Gelbe-Regierung ihre Arbeit?

Was hatten Sie sich von der neuen Regierung erwartet? Was ist aus Ihren Erwartungen geworden?Welchen Eindruck haben Sie vom Handeln einzelner Ministerinnen und Minister? Was glauben Sie, welchen Eindruck hinterlässt die Regierung Scholz in der Europäischen Politik oder auch global? Wird die neue Regierung der aktuellen Situation gerecht?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Bayern 2-Moderator Stefan Parrisius ist Arne Semsrott, Projektleiter von FragDenStaat.

