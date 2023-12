Blaualgen-Zucker 7dSh: Ungiftiger Ersatz für Glyphosat?

Auch eine Frage der Menge

Neben der geeigneten Form der Ausbringung geht es bei den gemeinsamen Forschungen in Tübingen und Bielefeld auch darum, wie man 7dSh in großer Menge herstellen kann. Das ist unverzichtbar, wenn der Stoff zum Ersatz für Glyphosat werden soll, von dem jährlich Hunderttausende von Tonnen produziert und abgesetzt werden. Die Versuche hierzu finden in Bielefeld statt. Eine Kollegin übernimmt hier quasi den Job der Blaualgen und erzeugt 7dSh biotechnologisch mithilfe von Bakterien – in einem Bioreaktor.

Die Ergebnisse, sagt Celina Beermann, seien bereits sehr gut. Daneben gehe es vor allem noch um die Aufreinigung: "Das heißt, dass wir den Zucker von anderen Dingen, die gleichzeitig noch mit produziert werden, von den Bakterien einfach trennen können, damit er dann für die Formulierung verwendet werden kann."

Wie lange bis zum fertigen Produkt?

Wie lange wird es aber dauern, bis fertige Produkte mit dem Blaualgen-Zucker 7dSh erhältlich sein werden? Direkte Frage an Professor Harter von der Uni Tübingen: Wann liegt das Zeug bei der Baywa? Da muss der Pflanzenphysiologe schmunzeln: "Nehmen wir an, wir kriegen die biologische Synthese günstig hin und auch die Verpackung, diese Granulierung oder Einkapselung funktioniert dann, und es gibt erste Feldversuche mit sehr vielversprechendem Ergebnis. Dann kommt es natürlich auch darauf an, ob wir einen Partner finden, der das dann im großen Maßstab produziert. Also sagen wir mal so: Wenn man sehr optimistisch wäre – also, das sind jetzt Zahlen so ein bisschen aus dem Bauch heraus – also so fünf, sechs Jahre wird es mit Sicherheit noch dauern."

Interesse von Unternehmen

Interesse von Unternehmen an den Produkten gab es bereits, sagt Klaus Harter, auch wenn er keine Namen nennen möchte: "Das Problem war damals oder ist weiterhin die sehr teure Herstellung. Damals war nur ein Verfahren publiziert. Und wie gesagt: Mit dem Verfahren ist es nicht konkurrenzfähig. Wenn es die Bielefelder Kollegen gut hinkriegen, zusammen mit uns, es billiger zu machen, bin ich relativ sicher, dass der eine oder andere anklopft." Im Kontakt seien die Forscher auch mit Unternehmen aus dem Bereich des Biolandbaus.