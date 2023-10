Bettwanzen in Paris: Was Urlauber beachten sollten

Sie sind rotbraun und nüchtern vier bis fünf Millimeter lang; vollgesogen können sie bis zu neun Millimeter groß sein: Bettwanzen. Die kleinen Blutsauger mit dem wissenschaftlichen Namen Cimex lectularius sind in Frankreich gerade ein Riesenthema. Am Freitag berieten Politiker, wie ein knappes Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris den Plagegeistern, die inzwischen in der Pariser Metro, in TGV-Zügen, in Kinos und Schulen gesichtet worden sein sollen, der Garaus gemacht werden kann.

Premierministerin Élisabeth Borne berief ein Ministertreffen ein, um über die Krise zu beraten. Verkehrsminister Clément Beaune traf mit Transportunternehmen zusammen, um einen Plan zur Überwachung und Desinfizierung aufzustellen.

"Es gibt keine erneute Zunahme an Fällen", betont Beaune. 37 aus Bussen, U-Bahnen und Zügen gemeldete Fälle hätten sich als haltlos erwiesen – ebenso wie in sozialen Medien verbreitete Videos von winzigen Tierchen, die sich vermeintlich in einem Schnellzug in einen Sitz graben.

Spürhunde untersuchen Kinosäle

Bislang hat auch die französische Bahngesellschaft SNCF die Präsenz von Bettwanzen in Zügen nicht bestätigt. Allerdings wurden wegen Wanzenbefalls bereits zwei Schulen in Marseille und in der Nähe von Lyon vorübergehend geschlossen. Mehrere Kinobetreiber haben in den vergangenen Wochen Spezialisten angefordert, um die Kinosäle mithilfe von Spürhunden zu untersuchen. Manche sprechen von einer nationalen Psychose. Fakt ist aber: Nach einer im Juli veröffentlichten Studie sind elf Prozent aller Haushalte in Frankreich betroffen – unabhängig vom sozialen Milieu. "Es ist absolut kein Hygieneproblem", erklärt der Entomologe Jean-Michel Bérenger von der Universitätsklinik in Marseille. "Das Einzige, was (Bettwanzen) interessiert, ist menschliches Blut. Ob man auf einer Müllkippe lebt oder in einem Palast, ist ihnen egal."