Bauernproteste: Video mit polnischen Lkw-Fahrern irreführend

Video zeigt Protestaktion im polnischen Stettin

In dem Video sind mehrere Lkw-Zugmaschinen zu sehen, die augenscheinlich auf eine Autobahn fahren. An einigen Fahrzeugen befinden sich polnische Flaggen. In dem Clip, der unter anderem mit dem Hashtag "#bauernproteste" aktuell verbreitet wird, ist dazu die Aufschrift "Die Polen kommen zur Unterstützung" zu lesen. Bei Sekunde 17 lässt sich ein Ortsausgangsschild mit dem polnischen Ortsnamen "Szczecin" (deutsch: Stettin) erkennen.

Ein polnischsprachiger Tiktok-User hatte die Aufnahme bereits am 22. Dezember 2023 verbreitet. Wie aus dem Beitrag hervorgeht, soll das Video einen Streik in der polnischen Stadt Stettin zeigen. Der User ist laut seinem Profil selbst Lkw-Fahrer. Er veröffentlichte einen Tag später ein weiteres Video derselben Kolonne bei Tiktok. Auch dieses Video wird mittlerweile mit der Behauptung verbreitet, es zeige "polnische Trucker" auf dem Weg nach Deutschland.

Ein Grund für den Protest war Erhöhung der deutschen Lkw-Maut

In Stettin haben laut mehreren Medienberichten am 22. Dezember 2023 tatsächlich Spediteure protestiert, weil das Transportgeschäft für sie nicht mehr rentabel sei. Als ein Grund wird die Erhöhung der Lkw-Maut in Deutschland angeführt, heißt es in einem Artikel. Zugleich richtete sich die Aktion gegen Konkurrenz aus der Ukraine, die polnische Fuhrunternehmer für den Einbruch ihres Geschäfts verantwortlich machen.

Mit der Karte lässt sich auch der Aufnahmeort des Clips bestimmen: Wie ein Abgleich mit Bildern bei Google Street View zeigt, ist das Video an einer Auffahrt zur "Autostrada A6" bei Stettin entstanden. Dort steht auch das Ortsausgangsschild.

Kein Zusammenhang mit den Bauernprotesten

Das Video zeigt also einen Protest von Spediteuren in Polen kurz vor Weihnachten – und nicht Lkw-Fahrer, die zur Unterstützung der Proteste nach Deutschland fahren. Außer inhaltlichen Überschneidungen des Protests hat der Clip keinen aktuellen Zusammenhang mit den Bauernprotesten in Deutschland.

Richtig ist allerdings: Dass grundsätzlich auch ausländische Landwirte oder Spediteure aus Nachbarstaaten an Bauernprotesten in Deutschland teilnehmen, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Auch Spediteure aus Deutschland beteiligen sich derzeit an Protesten gegen die Ampel-Bundesregierung, um gegen die Erhöhung der Lkw-Maut zu demonstrieren.

Mit Informationen von dpa