Ausschreitungen in der Silvesternacht - Giffey kontert Söder

FDP: Diskussion über Integration "ohne Schaum vor dem Mund"

FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle sprach sich in einem Interview im SWR dafür aus, in der Diskussion um die Randale in der Silvesternacht "ohne Schaum vor dem Mund" über Integration und Migration zu reden. Hier gehe es um mehr als Böllerverbote.

Berlins CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzender Kai Wegner hält eine gescheiterte Integrationspolitik in vielen Teilen der Stadt für die Ursache der Silvesterkrawalle. Man habe in der Vergangenheit viele Probleme "nicht wahrgenommen und weggedrückt", was sich in der Silvesternacht nochmals gezeigt habe, sagte Wegner am Freitag im Rahmen eines Wahlkampftermins in einem Boxverein in Berlin-Schöneberg.

Berlins CDU verteidigt Fragenkatalog zu Vornamen der Verdächtigen

Wegner verteidigte den Fragenkatalog für den Innenausschuss des Abgeordnetenhauses, in dem die CDU auch nach Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit fragt. "Wir müssen die Namen wissen, damit wir passgenaue Antworten geben und die Jugendlichen erreichen können", sagte der Chef der Landes-CDU. Der Innenausschuss will sich am Montag mit dem Thema beschäftigen.

Kritik von SPD und Grünen, die der CDU deswegen Rechtspopulismus vorgeworfen haben, wies er zurück. Es sei traurig, dass die rot-grün-rote Landesregierung durch solche Vorwürfe von den eigentlichen Problemen in Berlin abzulenken versuche, sagte Wegner.

Die Anfrage der CDU löste in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen aus. Insbesondere viele Menschen mit Migrationshintergrund machten ihren Unmut über die Frage zu den Vornamen öffentlich. So schrieb unter anderem die Vizepräsidentin des Bundestags, Aydan Özoguz (SPD), auf Twitter: "Mein #Vorname ist Aydan. Meine Eltern hießen Günay und Orhan. Ich wurde in #Hamburg geboren und lebe seit 55 Jahren in Deutschland. Mein Eindruck ist, es gibt Menschen, die wären glücklich, wenn ich eine Straftat begehen würde, damit ihr Weltbild passt."