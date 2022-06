Aus für Verbrenner ab 2035? EU-Mitgliedsstaaten stimmen ab

Die Mitgliedsstaaten der EU geben heute im EU-Umweltausschuss ihr Votum zum Verbrenner-Aus ab 2035 ab. Das EU-Parlament hatte bereits Anfang Juni für das Aus gestimmt und damit den Vorschlag der EU-Kommission unterstützt. Nun müssen sich noch die einzelnen Mitgliedstaaten dazu positionieren.

Umweltministerin Lemke erwartet langwierige Verhandlungen

Ob beim Treffen in Luxemburg die erforderliche Mehrheit zustande kommt, ist allerdings ungewiss. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt sich auf langwierige Verhandlungen ein. "Wir richten uns hier alle auf einen langen Tag mit langen Verhandlungen ein, möglicherweise bis in die Nacht", sagte sie im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Staaten wie Italien, Bulgarien, Rumänien, Portugal und die Slowakei wollen ein Verbot des Verbrennungsmotors auf 2040 verschieben.

Bis zuletzt keine Einigung innerhalb der Bundesregierung

Die deutsche Bundesregierung ist gespalten. Innerhalb der Regierung ist zuletzt eine Kontroverse über die Linie auf dem Weg zu mehr Klimaschutz im Straßenverkehr entbrannt. Grüne und SPD sind für das Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035, die FDP ist dagegen. Enthält sich Deutschland im Umweltrat, würde dies als Nein gewertet. Bis zuletzt war offen, wie Deutschland stimmen wird.

Lemke betonte im Morgenmagazin: "Wichtig ist mir, dass die Bundesregierung heute hier in Luxemburg die Kommission unterstützen wird in dem Ziel, dass ab 2035 keine PKWs mehr zugelassen werden, die CO2 ausstoßen", sagte die Grünen-Politikerin. "Das ist die Linie, die die Bundesregierung in den letzten Wochen und Monaten hier vertreten hat, die auch im Koalitionsvertrag niedergelegt ist." Sie werde aber deutlich machen, dass es Bereiche gibt etwa bei Feuerwehrfahrzeugen, wo es noch keine Kraftstoff-Alternativen gebe.

Lindner widerspricht Lemke bei Aus für Verbrenner ab 2035

Bundesfinanzminister Christian Lindner reagierte postwendend auf diese Aussage von Lemke. "Die heutigen Äußerungen der Umweltministerin sind überraschend, denn sie entsprechen nicht den aktuellen Verabredungen", sagte der FDP-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. "Verbrennungsmotoren mit CO2-freien Kraftstoffen sollen als Technologie auch nach 2035 in allen Fahrzeugen möglich sein."

Daran sei die Zustimmung zu Flottengrenzwerten gebunden. "Die von der FDP geführten Ministerien haben deshalb einem Abstimmungsverhalten der Bundesregierung noch nicht zugestimmt", erklärte Lindner.

EU-Parlament stimmte bereits für Verbrenner-Aus

Das EU-Parlament hat sich bereits für ein Verbot neuer Verbrenner ab 2035 ausgesprochen. Sollten sich die Mitgliedstaaten dieser Haltung anschließen, wäre der Weg für das Vorhaben frei.

Bei dem Treffen der Umweltministerinnen und -minister in Luxemburg geht es darum, ob sich die Minister grundsätzlich auf ein Zulassungsverbot von Privat-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen mit Diesel- oder Benzinantrieb ab 2035 einigen können. Dies hatte die Europäische Kommission als Teil des Klimapakets vorgeschlagen, mit dem die EU bis 2030 ihre CO2-Ausstöße stark verringern will.

Klimapaket "Fit for 55"

Vor wenigen Wochen hatte bereits das EU-Parlament in Straßburg für das Aus von Verbrennermotoren abgestimmt. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierten in Straßburg dafür, ab 2035 nur noch Privat-Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ohne Diesel- oder Benzinantrieb neu zuzulassen. Der Vorschlag kam vergangenes Jahr von der EU-Kommission als Teil des angestrebten Klimapakets "Fit for 55". Damit sollen bis 2035 die Emissionen dieser Fahrzeugtypen um 100 Prozent reduziert werden. Bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, muss das Parlament aber noch mit den EU-Mitgliedsländern darüber verhandeln.