Akku statt Diesel: Tüftler rüstet seinen Oldtimer-Traktor um

Reichweite des E-Oldtimer-Traktors: 80 Kilometer

Der Akku für den Antrieb des Elektromotors liegt in einem flachen Kasten im hinteren Teil des Traktors - genau unter dem Sofa. Darin sind sechs Batterien mit jeweils 5 kWh Leistung verbaut. Mit den insgesamt 30 kWh fährt der Schlepper etwa 80 km weit. Allerdings nur im ebenen Gelände. Ist die Strecke bergig, schafft er nur 50 km.

Für Einsatz im Acker noch nicht geeignet

Es sieht eigentlich ganz einfach aus, einen E-Traktor zu bauen. Doch "es ist schon mit viel Arbeit verbunden," meint Peter Häußler. Zusammen mit einem Bekannten, einem Spezialisten für Elektromotoren, hat er viele Wochen getüftelt, bis der Schlepper tatsächlich lief. Aber die Herausforderung reizt ihn: "Etwas von der Stange machen kann jeder, da muss man kreativ sein und das ist das Tolle da dran." Woran die großen Landtechnikfirmen seit Jahren arbeiten, hat Peter Häußler im Eigenbau umgesetzt. Doch für den Einsatz am Acker sind E-Traktoren noch nicht tauglich. Hauptproblem: Die lange Ladezeit der Akkus. Schlepper müssen beispielsweise bei der Aussaat, beim Pflügen oder bei der Ernte viele Stunden in Betrieb sein. "Erst wenn man mal die komplette Batterie auswechseln kann", meint Häußler, "wie bei einem Akkuschrauber, wird sich der E-Traktor auch in der Landwirtschaft durchsetzen können."

Mini-Windrad zur Stromerzeugung

Um den Strom für seinen E-Traktor selbst zu erzeugen, hat Peter Häußler vor kurzem auf einem ehemaligen Fliegerhorst bei Bubesheim ein kleines Windrad aufgestellt. Allerdings ohne langwierige Windmessungen im Vorfeld: "Ich hab gesagt, zack, das probieren wir einfach aus." Es ist aber kein herkömmliches Windrad mit riesigen Rotorblättern, sondern besteht aus einer Art Turbine in der Größe einer Traktor-Radfelge. Der zehn Meter hohe Mast, auf den sie montiert ist, ist ein Stück übriggebliebener Gaspipeline aus Stahl.