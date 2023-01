Ältester Mensch der Welt gestorben - Ordensfrau wurde 118

Mit 118 Jahren ist die französische Ordensfrau Andre Randon als ältester Mensch der Welt gestorben. Wie Hubert Falco, Bürgermeister ihres Wohnorts Toulon, am späten Dienstagabend via Twitter bestätigte, starb sie in der Nacht von Montag auf Dienstag in ihrem Altersheim.

Zehn Päpste und zwei Weltkriege

Geboren am 11. Februar 1904 im südfranzösischen Ales als Lucile Randon, erlebte Schwester Andre drei französische Republiken, zehn Päpste und die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Mit zwölf Jahren begann sie als Kindermädchen zu arbeiten; später war sie Hauslehrerin. Zu ihren Arbeitgebern zählte auch die Autobauerfamilie Peugeot. Erst 1923, mit 19 Jahren, ließ sie sich taufen. 1944 trat sie in Paris als Novizin in den Orden der Vinzentinerinnen ein.

US-Amerikanerin mit 115 nun ältester Mensch

Seit 2009 lebte Schwester Andre im Heim. In einem Interview zu ihrem 115. Geburtstag sagte sie: "Beten Sie für mich, dass der gute Gott mich nicht mehr zu lange warten lässt. Er übertreibt!" Mit dem Tod der Französin gilt nun die spanisch-US-amerikanische Altersrekordlerin Maria Branyas Morera mit 115 Jahren als ältester Mensch der Welt.

Mit Informationen von KNA und dpa