ADAC erwartet Staus an Gründonnerstag und Ostermontag

Der ADAC rechnet über Ostern mit deutlich mehr Reiseverkehr als in den zwei vergangenen Jahren. In allen Bundesländern außer Hamburg sind Schulferien, überregionale Reisen sind wieder möglich, Corona-Einschränkungen gibt es kaum noch: "Daher wird die Stausituation angespannter sein als an den letzten beiden Osterfesten", teilte der ADAC in München mit.

ADAC rechnet mit vielen Fahrten trotz hoher Spritpreise

Der hohe Spritpreis dürfte Verwandtenbesuche, Ausflugsfahrten und Kurztrips zu Skiorten in den Alpen oder an die Nord- und Ostsee kaum beeinträchtigen. "Gründonnerstag war im Jahr 2019 einer der fünf staureichsten Tage des Jahres, auch in diesem Jahr werden an diesem Tag (14. April) Pendler auf dem Heimweg und Autofahrer auf dem Weg zu ihren Familien oder Verwandten sein", erwartet der ADAC. Ebenfalls etwas mehr Verkehr erwartet der Verein am Ostermontag. Am Ostersonntag dagegen dürfte es ruhiger zugehen.

Verzögerungen unter anderem auf klassischen Auslandsstrecken

Verzögerungen sollten Osterurlauber unter anderem auf den klassischen Auslandsstrecken einkalkulieren. Dazu zählen die West-, Tauern- und Brennerautobahn in Österreich und die Gotthard-Route in der Schweiz. An den Hauptgrenzübergängen dürften bei der Ein- und Ausreise keine Verzögerungen von mehr als 30 Minuten anfallen.

Die Experten haben eine Liste mit Strecken aufgestellt, die ihrer Ansicht nach besonders belastet sein dürften. Darunter einige Autobahnen im Norden und Westen Deutschlands, nämlich, die A1 Bremen – Hamburg und Dortmund – Köln, A1/A3/A4 Kölner Ring, A10 Berliner Ring, die A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen, die A81 Stuttgart – Singen und die A5 Karlsruhe – Basel.

Zahlreiche Autobahnen in Bayern von Staus betroffen

Besonders hoch dürfte das Verkehrsaufkommen auch auf vielen bayerischen Autobahnen sein, nämlich den folgenden: