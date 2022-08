> Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfällen in Oberbayern

Bei Motorradunfällen in Oberbayern sind am Sonntag zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Die beiden 36 und 58 Jahre alten Männer gerieten beide auf die Gegenfahrbahn, kollidierten jeweils mit einem Auto und starben noch an der Unfallstelle.