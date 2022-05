Zwei Frauen sterben bei Frontalzusammenstoß auf der B8

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B8 im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim sind am Dienstagvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 18 Jahre alter Autofahrer bei der Fahrt von Neustadt an der Aisch in Richtung Emskirchen auf die Gegenfahrbahn gelangt und dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Autofahrerinnen wurden beim Unfall eingeklemmt

Die 55-jährige Fahrerin und ihre 76-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Autofahrerin erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die 76-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und starb dort kurze Zeit später, so die Sprecherin weiter. Der 18-jährige Unfallverursacher wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Es waren zwei Rettungshubschrauber, zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes, Notfallseelsorger und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären. Derzeit ist die B8 in beiden Richtungen noch immer für den Verkehr gesperrt.