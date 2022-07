Ein Jahr nach dem Hochwasser im Berchtesgadener Land

Drei Kinder, Vater Francesco, dessen Schwager und der Großvater, der im Rollstuhl sitzt, können sich in letzter Minute in den ersten Stock des Hauses retten. Als Adriana Calabro, die in ihrer Pizzeria arbeitet, zu Hilfe eilt, sieht sie den angerichteten Schaden, der auf 500.000 Euro geschätzt wird. Inzwischen sind alle froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Doch wenn Regen oder Gewitter angekündigt sind, dann steigt die Angst hoch - jedenfalls bei der Hausherrin Adriana Calabro.

Großer Zusammenhalt im Unwetter-Hotspot Schönau

Bei über 180 Einsätzen waren die Hilfskräfte in jener Nacht und den darauffolgenden Tagen gefordert. 150 Bewohnerinnen und Bewohner mussten in den betroffenen Ortsteilen evakuiert werden und ihre Häuser vorübergehend verlassen. Ein wichtiger Ansprechpartner für viele Schönauer war Richard Lenz (Freie Wähler), der 2. Bürgermeister der Gemeinde im Berchtesgadener Land. Lenz lobt vor allem den Zusammenhalt in der Bevölkerung in der Krisensituation vor einem Jahr und die Solidarität, die spürbar war: "Jeder hat angepackt, wir haben viele helfende Hände gebraucht, und die haben wir gehabt."

Erste Maßnahmen zum Schutz der Anwohner umgesetzt

In Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein ist im vergangenen Jahr in Sachen Schutz einiges passiert. Am Fuß des Grünsteins wurden umgerissene Baumstämme, aber auch riesige Felsen und Geschiebe entfernt, die die Muren mitgeführt haben. Auch wurden Vorkehrungen für mögliche weitere Starkregen-Ereignisse getroffen. Am Ende der Schneise, die die Lawine mitten durch den Wald gerissen hat, entstand etwa bei der Fischmichlsiedlung ein großes Auffangbecken. Davor wurde ein bereits bestehender Graben tiefer ausgebaggert und damit der Damm erhöht, um die Menschen in der Siedlung besser zu schützen.

Demolierte Bob- und Rodelbahn: Geologen sind am Zug

Ein paar Kilometer weiter, oberhalb des Königssees, hat eine Mure vom Grünstein und Hochwasser vom Klingerbach die traditionsreiche Bob- und Rodelbahn teilweise zerstört. Beim Starthaus ist die Zerstörung noch immer gut sichtbar. Geröll im Eiskanal, verbogene Seitenwände, die Überreste einer vom Hochwasser weggerissenen Brücke. Experten sollen baldmöglichst prüfen, ob der Hang am Grünstein gesichert werden kann. Falls ja, soll zubetoniertes Gelände rückgebaut und das zehn Jahre alte Starthaus weggerissen werden. Der Start würde tiefer Richtung Tal verlegt.

Alexander Resch, Vorstand im Bob- und Schlittenverband, hofft auf grünes Licht von den Gutachtern. Es wäre eine Chance für ein Leuchtturmprojekt, sagt Resch. Eine Sportstätte für den Spitzensport und Nachwuchssportler mit Vorbildcharakter. Falls sie wieder aufgebaut wird, soll die Bahn der Energiewende gerecht werden, aber auch in Einklang mit der Natur stehen.