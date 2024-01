Zukunft der Klinik Donaustauf weiter ungewiss

Der Weiterbetrieb der Klinik Donaustauf im Landkreis Regensburg ist nach wie vor bedroht. Der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bayern Süd hat seine Entscheidung am heutigen Freitag in München vertagt. Angesichts der Tragweite der Entscheidung werde sich der Vorstand dazu am 30. Januar erneut beraten, so die DRV Bayern Süd in einer Mitteilung.

Träger DRV macht nicht weiter

Die Rentenversicherung selbst wird die Klinik unter ihrer Trägerschaft nach eigenen Angaben nicht weiterbetreiben. "Sollte ein Trägerwechsel aus wirtschaftlichen Gründen nicht gelingen, müsste die Klinik zum großen Bedauern der DRV Bayern Süd geschlossen werden", heißt es wörtlich.

Der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd war am Freitag in München zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengekommen, um darüber zu diskutieren, ob und wenn ja, wie es mit dem Lungenfachkrankenhaus in Donaustauf weitergehen könnte. Dabei wurde auch ein Übernahmeangebot des Caritasverbands für die Diözese Regensburg näher geprüft.

Caritasverband würde übernehmen

Der Caritasverband hofft indes weiter, dass die Deutsche Rentenversicherung ihr Übernahmeangebot annehmen wird. Das geht aus einer ersten schriftlichen Reaktion des Verbands hervor. Man erwarte nun eine Entscheidung der DRV Bayern Süd. Mit der Übernahme der Trägerschaft in Donaustauf würde die Caritas ihr Portfolio im Gesundheitsbereich weiter ausbauen, heißt es.

Die Rentenversicherung will sich schon seit längerem als Träger der Klinik Donaustauf zurückziehen. Knapp 280 Beschäftigte arbeiten in der Klinik. Sie hat sich nicht zuletzt während und nach der Corona-Pandemie bundesweit einen Experten-Ruf erarbeitet.

Fristverlängerung als Teilerfolg

Die sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Carolin Wagner sieht in der Fristverlängerung einen Teilerfolg, der nun genutzt werden müsse. Sie teilte am Freitag nach der Entscheidung mit: "Der Fortbestand des Klinikbetriebes ist weiter in Gefahr. Das ist kein abstraktes Problem, sondern ein Riesenproblem für die Belegschaft, die medizinische Versorgung Ostbayerns und die Forschungslandschaft des Freistaates."

Wagner warnt vor einseitigen Schuldzuweisungen. Die Politikerin ist fest davon überzeugt, dass auch bei der Versicherung im Grunde der Wille zur Übergabe des Betriebs besteht.