Zahlreiche Unregelmäßigkeiten bei Parlamentswahl in Russland

Die Regierungspartei "Geeintes Russland" liegt bei der Wahl zum russischen Parlament klar in Führung. Nach Auszählung der Hälfte der Stimmen kommt sie auf 46,1 Prozent, gefolgt von den Kommunisten, die sich mit 21,4 Prozent deutlich verbessern können und wieder zweitstärkste Kraft sind. Die LDPR liegt demnach bei 8 und "Gerechtes Russland" bei 7,6 Prozent. Möglicherweise wird auch die neugegründete Partei Nowije Ljudi, auf Deutsch "Neue Menschen" ins Parlament einziehen, sollte sie nicht unter die 5-Prozent-Hürde fallen – derzeit liegt sie bei 5,9 Prozent.

Mit der Schließung der Wahllokale im westlichen Kaliningrad war am Abend die dreitägige Wahl zum russischen Parlament zu Ende gegangen. Die Leiterin der Wahlkommission Ella Pamfilowa wandte sich direkt danach an die Öffentlichkeit: "Die Wahlen in der Russischen Föderation sind beendet. In unserem großen Land, dass wir alle sehr lieben, das wir schätzen. Und wir wollen, dass alles gut in unserem Land ist."

Russische Parlamentswahl: Regierungspartei feiert Wahlsieg

Dass bei diesen Wahlen alles gut lief – das fanden wohl hauptsächlich die Anhänger von Geeintes Russland. Bereits mit der Bekanntgabe erster Teilergebnisse nach 20 Prozent ausgezählter Stimmen brach bei der Kreml-Partei in Moskau großer Jubel aus. Sie feierten Russland und ihren Präsidenten Putin. Generalsekretär Andrej Turtschak von Geeintes Russland sprach zu seinen Parteifreunden von einem verdienten Sieg, bei dem alles mit rechten Dingen zugegangen sei: "Liebe Freunde, ich darf ihnen zu einem ehrlichen und sauberen Sieg gratulieren! Ich habe eben mit unserem Parteivorsitzenden Herrn Medwedew gesprochen, er ist leider krank und hat starken Husten. Er hat mich gebeten, allen zu danken, jedem, der seinen Beitrag zu diesem Ergebnis geleistet hat, das wir gemeinsam erzielt haben."

Wahlbeobachter berichten von vielen Unregelmäßigkeiten

Von massiven Verstößen hingegen berichten die Wahlbeobachter der Organisation Golos. Klagen gab es vor allem über nicht versiegelte Urnen, in die Packen vorausgefüllter Stimmzettel gestopft wurden, Mehrfachstimmabgaben oder Staatsbedienstete, die zur Stimmabgabe gezwungen wurden. Der Ko-Vorsitzende von Golos, Roman Udot, fasste am Abend zusammen: "Die Bürger rufen uns an und melden Verstöße. Insgesamt haben wir über 4.000 solcher Berichte, die wir als Verstöße beziehungsweise Straftat eingestuft haben."

Die Opposition um Kremlgegner Alexej Nawalny, die von der Wahl ausgeschlossen war, spricht von einem großen Wahlbetrug. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch schrieb auf Twitter, es sei unmöglich, sich damit abzufinden.

Kommunisten gehen gestärkt aus Parlamentswahl hervor

Trotz deutlicher Gewinne wittert auch die Kommunistische Partei, dass ihr Stimmenanteil durch Manipulationen nach unten korrigiert wurde. Die Kommunisten dürften von der derzeitigen Unzufriedenheit profitiert haben, so Beobachter. Sinkende Realeinkommen und massive Preissteigerungen machen vielen Russen zu schaffen. Der Aufruf aus dem Lager Nawalnys, aus Protest für die Kommunisten zu stimmen, dürfte der Partei wohl auch weitere Zugewinne beschert haben.

In einer ersten Reaktion nach Schließung der Wahllokale sagte Parteichef Gennadi Sjuganow: "Dieses Mal haben wir eine solche Unterstützung erfahren wie noch nie seit 1996. Wir müssen nun um unsere Stimmen kämpfen, dann können wir unser Resultat verdoppeln und verdreifachen."

Besonderes Misstrauen weckte am Abend die Nachricht, dass die Ergebnisse des Online-Votings aus Moskau nicht wie angekündigt präsentiert werden konnten. Auf Twitter reagierten viele mit Spott und Hohn – ein User schrieb: Da, wo es geeintes Russland nicht geschafft hat, hilft die Online-Wahl.