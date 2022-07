"Wundersammler" sucht besondere Exponate in Ochsenfurt

"Genau das hatten wir uns vorgestellt"

Der neue Direktor des Museums für Franken, Jörg Meißner, ist begeistert: "Genau das hatten wir uns vorgestellt!" Mit dem Auftakt in Ochsenfurt zeigte sich Meißner äußerst zufrieden. "Unser Anliegen war Teilhabe", sagt Meißner. Es gehe darum, abzubilden, was Menschen in Franken bewegt. Ihre Erfahrungen und Geschichten öffentlich zu machen. Das sei Kunst und habe einen ästhetischen Wert, so der Museumsdirektor.

Meißner hat die Leitung des Museums für Franken erst im Frühjahr dieses Jahres übernommen. Seine Aufgabe wird es sein, das Haus völlig neu aufzustellen. Das einstige Mainfränkische Museum bleibt zwar auf der Würzburger Festung Marienberg beheimatet. Zieht aber in andere Gebäudeteile, die bis 2032 komplett saniert und umgebaut werden. Zur Wiedereröffnung plant Meißner dann eine Sonderausstellung mit den Ergebnissen der Wundersammlung.

Sammlungen in mehreren fränkischen Städten

Man werde diese Aktion bis zum Ende der Generalsanierung des Museums fortsetzen. Jeden Sommer in einer anderen Stadt in Ober,- Mittel- oder Unterfranken soll die Wunderkammer rund fünf Wochen lang weiterwachsen. Ziel ist es, die Menschen in der Region dafür zu gewinnen. Denn ihr Wissen und ihre Erlebnisse sind Teil der fränkischen Geschichte und können so das neue Museum bereichern.

Wertvolles und Kurioses konnte Marc Haselbach bereits am ersten Ort seiner Sammelaktion, die am 24. Juli endet, in die Wunderkammer aufnehmen. Natürlich bekommen alle ihr Eigentum nach der Ausstellung wieder zurück, sagt Haselbach. Er habe alles ordentlich quittiert. Manch einer wollte seinen Schatz jedoch nicht einmal für eine Nacht aus der Hand geben. Zeigte ihn lediglich vor und nahm ihn sofort wieder mit nach Hause. So manches Wunder wird also für die Blicke der Öffentlichkeit weiter im Verborgenen bleiben.

Anderes entpuppte sich dafür erst bei näherem Besehen. Als ihm eine Frau einen Kinoflyer überreichte, habe er kurz gestutzt und gedacht, das sei jetzt schon etwas weit hergeholt. Doch die Leihgeberin habe darauf bestanden und erklärt, wie besonders es doch sei, dass es in einer Kleinstadt wie Ochsenfurt mit dem "Casablanca" ein kleines, aber feines Programmkino gebe, das sogar Corona und die Multiplex-Konkurrenz bislang überlebt habe. Das sei doch nun wirklich ein Wunder.