Würzburg: Feuer in psychiatrischer Klinik

Im Zentrum für Seelische Gesundheit am Würzburger König-Ludwig Haus ist es auf einer geschlossenen Station zu einem Brand gekommen. Dabei entstand so viel Rauch, dass die Feuerwehr acht Patienten unter Einsatz von Atemschutzgeräten aus dem Bereich retten musste. Zwei von ihnen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

30 Menschen evakuiert

Insgesamt wurden laut Berufsfeuerwehr Würzburg rund 18 Patienten und zwölf Klinik-Mitarbeitende evakuiert. Nach dem Ablöschen des Brandes machten sich die Feuerwehrkräfte daran, die Station von dem Rauch zu befreien, damit die Patientinnen und Patienten wieder auf ihre Zimmer zurückkehren konnten.

Neben 68 Feuerwehrkräften waren die Rettungsdienste mit einem Großaufgebot von 85 Einsatzkräften, acht Notärzten und 20 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, wie BRK-Sprecher Paul Justice bestätigt. Hintergrund dafür war der große Betreuungsaufwand, denn das Feuer ist in einer sogenannten geschützt-geführten Station ausgebrochen: In dieser geschlossenen Abteilung werden Patienten behandelt, die etwa aufgrund gerichtlicher Unterbringungsbeschlüsse eingewiesen wurden und zum Teil gegen ihren Willen behandelt werden.

OB: "Beherztes Eingreifen verhinderte Schlimmeres"

Die Brandursache ist nach Angaben von Feuerwehr und Polizei noch unklar. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt war noch am Vormittag in der Klinik, um sich ein Bild von der Lage zu machen. "Ich danke den Rettungskräften für ihr professionelles und beherztes Eingreifen sowohl bei der Versorgung der Betroffenen vor Ort als auch der Entrauchung des Gebäudes. So konnte noch Schlimmeres verhindert werden."

Das Zentrum für Seelische Gesundheit im Würzburger Stadtteil Frauenland verfügt über 60 Betten im stationären Bereich, eine Tagesklinik mit 24 Plätzen und eine Institutsambulanz als weitere Behandlungseinheit.