Landkreis Würzburg: Frontalzusammenstoß fordert zwei Todesopfer

Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Würzburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Autounfall gegen 18.30 Uhr am Freitagabend. Demnach war der 19-jährige Mann mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2269 von Tauberrettersheim Richtung Röttingen unterwegs. Mit in seinem Auto waren ein 17-Jähriger und zwei junge Frauen, ebenfalls 17 Jahre alt.

Insassen in Autos eingeklemmt - zwei Tote

In einer langgezogenen Kurve kurz vor Röttingen verlor der Fahrer laut Polizei die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal mit dem Wagen des 44-Jährigen zusammen. Alle fünf Personen wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt.

Der 44-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der mutmaßliche Unfall-Verursacher kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb. Die drei anderen Insassen kamen mit schweren Verletzungen ebenfalls in Kliniken.

Fahrfehler womöglich Ursache für Unfall

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg war ein Sachverständiger an der Unfallstelle. Er soll den genauen Unfallhergang klären. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Fahrfehler aus. Es gebe keine Anzeichen für einen Glätteunfall. Auch Fahren unter Alkohol wird derzeit als Unfallursache ausgeschlossen, erklärte ein Polizeisprecher BR24.