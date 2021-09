Wohnungsbrand in Nürnberg: Zwölf Menschen verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg sind zwölf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer gegen 19.30 Uhr am Dienstagabend in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort im Nürnberger Stadtteil Maxfeld ankamen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern.

Feuerwehr trägt bewusstlosen Mann aus brennender Wohnung

Einige Hausbewohner retteten sich selbst ins Freie, 15 waren auf die Hilfe der Feuerwehrleute angewiesen. So mussten die Einsatzkräfte einen bewusstlosen Mann aus der brennenden Wohnung im ersten Stock nach draußen tragen. Zwölf Menschen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser. Die anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Insgesamt leben 80 Menschen in dem Gebäude.

Rauch und Hitze beschädigen Gebäude

Die Brandursache ist den Angaben zufolge derzeit noch unklar. Die Brandwohnung selbst ist ausgebrannt und völlig zerstört. Brandrauch und Hitze beschädigten vor allem die darüber liegenden Wohnungen. Das Haus war zunächst unbewohnbar. Die Bewohner konnten deshalb nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken haben bereits am Abend mit den ersten Ermittlungen vor Ort begonnen. Heute wollen die Brandfahnder die Wohnung untersuchen.

Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Summe des entstandenen Schadens im hohen sechsstelligen Bereich liegt.