Wohnungsbaugenehmigungen in Bayern gehen leicht zurück

Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für Wohnungen in Bayern liegt in den ersten neun Monaten des Jahres fast auf dem Niveau des Vorjahres. Zwischen Januar und September wurden gut 61.000 Baugenehmigungen erteilt, so das Landesamt für Statistik aus Fürth in einer Mitteilung von heute. Das entspricht einem minimalen Rückgang um 0,3 Prozent.

Höhere Nachfrage in Oberbayern, Mittel- und Unterfranken

Die meisten der Wohnungen (85,4 Prozent) befinden sich in Neubauten. Bei ihnen handelt es sich überwiegend (58 Prozent) um Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern. Eine höhere Nachfrage gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist in Oberbayern, Mittel- und Unterfranken zu verzeichnen, teilte die Behörde mit.