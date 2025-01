"Wir sind die Brandmauer" – Protest gegen Union vor CSU-Zentrale

Breiter Protest gegen vorläufiges Ende der Brandmauer

Markus Söder (CSU) äußerte derweil Zustimmung zum Abstimmungsergebnis. Es brauche endlich einen Richtungswechsel, schrieb er am Morgen auf der Online-Plattform X. Viele andere Parteien werfen der CDU und CSU vor, damit die sogenannte Brandmauer eingerissen zu haben. Darunter wird verstanden, dass die demokratischen Parteien nicht mit Rechtsextremen zusammenarbeiten. Am Donnerstag übte auch die frühere Bundeskanzlerin und ehemalige CDU-Vorsitzende Angela Merkel scharfe Kritik am Unions-Kanzlerkandidaten Merz.

Weitere Kundgebungen waren am Donnerstag unter anderem für Nürnberg, Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Aschaffenburg und Freising geplant. Für die kommenden Tage und Wochen sind landes- und bundesweit dutzende weitere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und die AfD geplant.

Demonstrationen in Berlin und Leipzig gegen Merz und AfD

Bereits am Mittwoch hatte es nach der Abstimmung Proteste vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin gegeben. Am Donnerstag forderte die CDU ihre Beschäftigten der Bundeszentrale in Berlin wegen einer angekündigten Demonstration auf, vorsorglich früher das Haus zu verlassen. Das teilte eine Parteisprecherin mit. Dort hatte das Bündnis "Zusammen gegen Rechts" am Abend zu einer erneuten Demonstration aufgerufen.

Auch in Leipzig gingen am Donnerstag mehrere Tausend Menschen gegen das Vorgehen der Union auf die Straße. Sie versammelten sich unter dem Motto "Merz & AfD stoppen – Asylrecht verteidigen – Brandmauer wieder aufbauen!" in der Nähe eines CDU-Büros in der Innenstadt.