Nach Bluttat von Aschaffenburg: Demonstrationen gegen Rechtsruck

In Aschaffenburg haben am Samstag Tausende Menschen nach der Gewalttat mit zwei Toten gegen den Rechtsruck in Politik und Gesellschaft demonstriert.

Nach Angaben der Polizei kamen in Aschaffenburg 3.000 Teilnehmer zu einer Demonstration, zu der das Bündnis "Aschaffenburg ist bunt" aufgerufen hatte. Es wurde gesungen, alles blieb friedlich. Die Polizei meldete keinerlei Zwischenfälle. Auch bei kleineren Versammlungen blieb es ruhig. In mehreren deutschen Städten hatten Organisationen zu Protestaktionen gegen Rechtsextremismus und die in Teilen erwiesen rechtsextreme AfD aufgerufen.

1.000 Fürther gegen Rechtsextremismus

Auch das Fürther "Bündnis für Demokratie und Solidarität" hielt am Nachmittag eine Demonstration gegen Rechtsextremismus ab. Wie die Polizei dem BR auf Nachfrage bestätigte, waren mehr als 1.000 Menschen zu der Veranstaltung gekommen – angemeldet waren 200.

Die Demonstrierenden forderten unter anderem, der AfD, aber auch Kriegstreibern und Umweltzerstörern bei der anstehenden Bundestagswahl keine Stimme zu geben. Das breite, überparteiliche Bündnis spricht sich im Gegenzug für Frieden, Toleranz, Zukunftschancen, Bildung, Gesundheit und bezahlbares Wohnen aus.

Großer Andrang bei Demonstration in Köln

In Köln nahmen an der Großdemonstration "#5vor12 - Laut für Demokratie" gegen Rechtsextremismus viel mehr Menschen teil als erwartet. Die Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl auf "deutlich mehr als 20.000 Menschen". Die Veranstalter hatten zunächst 5.000 Teilnehmende angemeldet, sprachen dann aber von "über 70.000 Menschen", die "in Köln gemeinsam für die Demokratie auf die Straße" gegangen seien. Trotz der großen Menschenmenge laufe bislang alles störungsfrei, sagte eine Polizeisprecherin.

Über 9.000 Gegendemonstranten bei AfD-Wahlkampfauftakt

In Halle an der Saale, wo die AfD offiziell ihren Wahlkampfauftakt veranstaltete, zählte die Polizei 9.100 Gegendemonstranten. Auch hier blieb es nach ersten Angaben der Behörde weitgehend friedlich, zu großangelegten Blockadeaktionen wie rund um den AfD-Parteitag in Riesa vor zwei Wochen sei es nicht gekommen.

In Berlin sollte es am frühen Abend ein "Lichtermeer" am Brandenburger Tor geben. Die Veranstalter Campact, Fridays for Future sowie Eltern gegen Rechts hatten hier laut Polizei 10.000 Teilnehmende angemeldet.

Aschaffenburg: Zentrale Trauerfeier am Sonntag

Tage nach dem Messerangriff mit zwei Toten hält derweil die Trauer in Aschaffenburg an. Am Nachmittag kamen auch in dem Park wieder zahlreiche zusammen, in dem ein kleines Kind und ein Mann erstochen worden waren. Die Anteilnahme sei nach wie vor groß, sagte ein Polizeisprecher. Blumen wurden niedergelegt, Kerzen aufgestellt. Eine zentrale Trauerfeier ist für diesen Sonntag geplant. Neben Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.

Im Park Schöntal waren am Mittwochmittag ein zweijähriger Junge und ein Mann getötet worden. Tatverdächtig ist ein polizeibekannter, offenbar psychisch kranker, Flüchtling aus Afghanistan. Der 28-Jährige hätte nach Behördenangaben schon vor geraumer Zeit abgeschoben werden sollen. Die schreckliche Tat hatte zuletzt zu Schuldzuweisungen zwischen Bayern und dem Bund geführt und zu einer weiteren Verschärfung der Zuwanderungsdebatte.

