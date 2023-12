Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Wildschweinhorde läuft am hellichten Tag durch Pfeffenhausen

Berliner Verhältnisse im niederbayerischen Pfeffenhausen: Am hellichten Tag ist eine Horde Wildschweine durch ein Wohngebiet in dem Markt gezogen. Anwohner verständigten die Polizei. Diese rückte mit mehreren Jägern an.