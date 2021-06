Westtangente um Rosenheim: Kampf gegen den Seeton

Hoffnung auf Freigabe eines weiteren Abschnitts der B15

Die Brücke mit der Anbindung an das Industriegebiet Aicherpark muss noch betoniert werden, braucht Lärmschutzwände und vor allem Zufahrtsrampen. Sie soll in etwa einem Jahr fertig sein. Möglicherweise kann dann eine Freigabe eines weiteren Teilstücks der B15 erfolgen. Ein Gutachten ist in Auftrag gegeben, Gespräche mit den betroffenen Gemeinden laufen, so das Rosenheimer Bauamt. Viele Menschen in Rosenheim und auch Kolbermoor hoffen dann auf eine spürbare Entlastung vom LKW-Verkehr. Die gesamte Tangente für eine schnellere Verbindung von der A8 Richtung Landshut und Regensburg wird wohl erst 2025 fertig werden – aber nur, wenn der Seeton keine weiteren Probleme bereitet.