"West Side Story": Schulspektakel mit Landrat und Orchester

Die "West Side Story" ist eines der bekanntesten Musicals überhaupt. In Bad Tölz wird das Stück am Wochenende in einer großen Aufführung des Gymnasiums und der Musikschule auf die Bühne gebracht. Orchester, Tanz, Schauspiel und Gesang kommen wegen Corona zwei Jahre später als geplant als sehenswerte Inszenierung auf die Schulbühne. BR-Korrespondent Lui Knoll hat sich die Proben angeschaut.

"West Side Story" - Aufführung in der Turnhalle

Der Stoff könnte aktueller nicht sein. Jugendbanden aus dem Süden streiten sich mit der Gang aus der reichen Hauptstadt New York. In Leonard Bernsteins "West Side Story" von 1957 kämpfen Puertoricaner gegen Amerikaner. Es geht um Leid und Liebe zwischen den rivalisierenden Gruppen, den Jets und den Sharks – am Ende sind die Heldin und die Helden tot.

Auf der Bühne wird leidenschaftlich getanzt, die Choreographie verlangt volle Konzentration. Die Choreographin Susanne Molendo holt das letzte aus ihren ehemaligen und aktuellen Schülerinnen und Schülern heraus.

Musiker, Lehrerinnen und die Bananafishbones

Knapp 20 Lehrerinnen und Lehrer des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums bilden die Basis für dieses Team. Nicht alle haben an den Erfolg geglaubt, weiß Eva Emmler, die für die Schule die Projektleitung innehat. "Als sie gesehen haben, dass die bisherige Turnhalle jetzt wie ein Theater aussieht, waren sie schwer beeindruckt", sagt Emmler.

Verblüfft sind auch die Musiker. 50 Instrumentalisten hat der Leiter der Musikschule Harald Roßberger aus Bad Tölz zusammengetrommelt und sie auf musikalische Höchstleistungen eingestimmt. Einer der Profis in ihren Reihen ist der Schlagzeuger der Rockband Bananafishbones, Florian Rein: "Diese Art von Musik machen wir sonst nicht so. Aber für mich ist es ein riesen Erlebnis und eine großer Herausforderung. Musikalisch wirklich mit das Schwierigste, was ich je spielen musste."