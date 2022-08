Wer bietet mehr: Skilifte vom Sudelfeld werden versteigert

Das gibt's nicht jeden Tag am Amtsgericht in Wolfratshausen: Am Freitag kommen im Sitzungssaal 1 zwei Schlepplifte unter den Hammer, sie werden zwangsversteigert. Der Verkaufswert liegt bei rund 5,7 Millionen Euro.

Zwangsversteigerung: Skilifte seit drei Jahren stillgelegt

Versteigert werden der Mittlere Sudelfeld und der Plattenlift. Beides Schlepplifte mit einem typischen T-Anker, Baujahr 1960 und Baujahr 1962. Drei Jahre sind die Lifte jetzt schon stillgelegt. Der Grund: Die Erbengemeinschaft, der die beiden Lifte gehören, konnte sich auf keine Pachtverlängerung mit den Bergbahnen Sudelfeld einigen. Jetzt gipfelt die Uneinigkeit in einer Zwangsversteigerung.

Lifte als Bereicherung für Skigebiet Sudelfeld

Egid Stadler, der Geschäftsführer der Bergbahnen, ist bei der Versteigerung dabei. Ob er ein Gebot abgeben will, hängt davon ab, ob es weitere Interessenten gibt. Allerdings ist ein privates Skigebiet ohnehin unmöglich, da die Pisten an die Bergbahnen Sudelfeld verpachtet sind. Daher hofft Stadler auf einen Zuschlag oder auf einen Pachtvertrag zu marktüblichen Preisen.

Ohnehin brauche es viel Knowhow und auch Personal, um die lange stillgestandenen Lifte wieder in Betrieb zu nehmen, so Stadler. Jedoch wären sie für das Skigebiet Sudelfeld wieder eine Bereicherung, vor allem für Anfänger.