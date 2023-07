Wenn der Biber buddelt - Schadensersatz für Privatleute?

Sogar der kleine Teich, der vor der Terrasse liegt, ist bereits ausgelaufen, weil der Biber wohl von unten gebuddelt und die Teichfolie angezwickt hat. Was also tun? Den Übeltäter fangen? Da hat der Jäger, den Wohlhüter befragt hat, bereits abgewinkt. "Da kommt gleich der nächste Biber."

Anwalt fordert Härtefall-Fonds

Der Mann aus Inningen will sein Grundstück schützen. Eine Uferbefestigung aus speziellen Holzpalisaden wäre eine Lösung. Die lässt der Biber in Ruhe. Zahlen aber müsste Wohlhüter selbst. Macht laut Kostenvoranschlag zwischen 17.000 und 20.000 Euro.

Robert Wohlhüter sei dabei nur ein Fall von vielen, sagt sein Anwalt Bernd Hannemann. Er hat mittlerweile mehrere Mandanten, denen der Biber Ärger macht. Als Privatleute haben sie allerdings bislang keinen Anspruch auf Geld aus der Entschädigungskasse. Anwalt Hannemann fordert deshalb einen Härtefall-Fonds für bibergeschädigte Privatleute. Und er hat diesen Vorschlag nun zur Prüfung beim Bayerischen Umweltministerium eingereicht. "Der Biberschutz für das Grundstück nebenan wird bezahlt, weil gewerblich genutzt. Diese Lücke könnte ein Härtefall-Fonds schließen."

Zaun darf nur im Herbst errichtet werden

Die Zeit drängt. Nur in einem begrenzten Zeitraum sind Maßnahmen zum Schutz des Gartens in diesem Jahr überhaupt noch möglich - und zwar in den Monaten September bis November. In allen anderen Monaten ist der Biber geschützt, darf an seinem Bau nichts geändert werden. Und noch ein weiteres Jahr möchte Wohlhüter möglichst nicht warten.