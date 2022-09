Weltalzheimertag: Aktionen in Kempten und Holzgünz

An Demenz - allen voran - Alzheimer zu erkranken ist gefürchtet. Das Risiko einer Alzheimer-Erkrankung kann aber leicht verringert werden. Deshalb ist es auch so wichtig, die Krankheit, über die viele Menschen noch zu wenig wissen, zu erklären und zu verstehen. Weiterführende Informationen für Familien mit Erkrankten, aber auch Kontakte, will ein Aktionstag im Unterallgäu am Mittwoch vermitteln.

Informationen zu Demenz und Pflege

Der Aktionstag steht unter dem Motto "Mitten im Leben", organisiert wird er vom Netzwerk "Altenhilfe und seelische Gesundheit Memmingen/Unterallgäu". In Holzgünz wird von 13.30 Uhr bis 17 Uhr auf vielfältige Art über Demenz und Pflege informiert. Das Gespräch miteinander steht laut Ankündigung an diesem Nachmittag im Vordergrund.

Vortrag: "Menschen mit Demenz verstehen"

Die fachliche Expertise kommt von Professorin Veronika Schraut von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten, ihr Vortrag lautet "Menschen mit Demenz verstehen". Die "Kontaktstellen Demenzhilfe" organisieren darüber hinaus einen begehbaren Demenzparcours, ein "Gestalt-Projekt" will mit Bewegung für Körper, Geist und Seele für Menschen ab 60 Jahren einer Demenz vorbeugend begegnen.

Ausstellung "Erinnern heißt Mensch sein" in Kempten

In Kempten startet am Nachmittag eine Ausstellung mit dem Titel: "Erinnern heißt Mensch sein" – mit Arbeiten von Kunstschaffenden der Offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe Kempten. Zehn Künstlerinnen und Künstler der Offenen Behindertenarbeit haben dafür im Sommer gemeinsam mit dem Künstler Till Schilling gearbeitet, bunte und individuelle Figuren und Gemälde sind so entstanden. Die Ausstellung im Zumsteinhaus dauert bis 3. Oktober.