Welt-Niveau: Tanzlegende Bryan Watson gibt Workshops in Passau

Der Südafrikaner Bryan Watson gilt in der Tanzszene als Legende. Der Profitänzer war von 1999 bis 2007 zusammen mit Carmen Vincelj Weltmeister der Profis in den Lateinamerikanischen Tänzen. Heute coacht der 53-Jährige erfolgreiche Tanzpaare - und gibt Workshops. Zum Beispiel auch in einer Passauer Tanzschule.

Schlüssel zum besseren Tanzen

Die beiden Inhaberinnen Antonia Schwarz und Valera Musuc lotsten den Weltstar hierher. In einem 90-minütigen Kurs gab Watson den teilnehmenden Paaren aller Alters- und Leistungsstufen wertvolle Tanz-Tipps.

Der Weltmeister im BR-Interview: "Ich versuche den Teilnehmern, die ja ganz verschiedene Levels haben, einfache Informationen weiterzugeben. Ich gebe Ihnen ein paar Schlüssel zum besseren Tanzen, verrate Ihnen das eine oder andere Geheimnis."

Präzision ist anstrengend

Die 90-minütige Einheit war "überragend, aber auch anstrengend", so einer der Teilnehmer. Die Präzision zu erreichen, die Watson einfordere, sei sehr anstrengend. Tanzlehrerin Antonia Schwarz: "Er liegt wahnsinnig viel Wert auf gute Technik. Das ist auch die Basis für gutes Tanzen."