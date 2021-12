Weihnachtspackerl-Aktion für Klinikpersonal im Kreis Altötting

Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Altötting können ab Montag, 6. Dezember, dem Personal am Innklinikum in Burghausen und Altötting eine kleine Freude machen und ein Weihnachtspaket schnüren. Dieses kann dann in jeder Gemeinde im Landkreis in einer dafür vorgesehenen Box abgegeben werden.

Initiatorin: Klinikpersonal wünscht sich Anerkennung

"Wir haben vorab mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kliniken gesprochen und gefragt, was sie brauchen", erzählt Kreisrätin Johanna Schachtl, die das Projekt initiiert hat. "Dabei ist ziemlich schnell klargeworden, dass es vor allem an Anerkennung fehlt für das, was alle derzeit am Klinikum leisten."

Seit Wochen sind Ärztinnen, Pflegekräfte sowie auch das Verwaltungspersonal stark gefordert: Aufgrund der hohen Infektionszahlen wurden zuletzt immer mehr Menschen wegen einer Corona-Erkrankung eingeliefert. Das belastet laut Sprecher des Innklinikums nicht nur das Pflegepersonal auf der Intensivstation, sondern alle Mitarbeiter im Krankenhaus.

Jeder und jede soll ein Weihnachtspackerl bekommen

Deshalb will Initiatorin Schachtl für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter ein Päckchen sammeln. "Das macht 1.150 Packerl – und das ist ganz schön ambitioniert, ich weiß", sagt sie. Dennoch hoffe sie, dass so viele Päckchen zusammenkommen. Bislang ist geplant, dass die Boxen in den Gemeinden bis zum 17. Dezember für die Geschenkaktion bereitstehen.

Die Päckchen werden voraussichtlich am 21., 22., und 23. Dezember an den Innklinikum-Standorten Burghausen und Altötting kontaktlos ausgegeben. Die Organisatorin bittet darum, keine verderblichen Waren einzupacken.