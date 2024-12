Bayern-SPD-Spitzenkandidat für Bundestagswahl wettert gegen Merz

Bild

Carsten Träger führt die Bayern-SPD in die Bundestagswahl

Die Bayern-SPD hat beim Landesparteitag in Bamberg ihre Liste für die Bundestagswahl aufgestellt. Momentan sind 23 Sozialdemokraten aus dem Freistaat im Bundestag vertreten. Doch wegen der Wahlrechtsreform und schwacher Umfragewerte für die SPD könnte sich die Zahl sogar halbieren. Und so ging es für einige Bewerber heute um die realistische Chance wieder in den Bundestag einzuziehen. * Er musste nicht zittern: Carsten Träger führt die Bayern-SPD auf Listenplatz 1 in die Bundestagswahl. 81 Prozent der Delegierten stimmten für den Fürther. Der seine Leute einschwor auf eine intensive Aufholjagd, die er auch für möglich hält: OT Carsten Träger (Was macht mich so sicher? Ich mein,) das ist Friedrich Merz, der mich so sicher macht. Das ist der Mensch, der bei Blackrock gearbeitet hat, das ist der Mensch, der Respekt für Besserverdienende einfordert, das ist der Mensch, der mit dem Privatflugzeug zur Hochzeit seines besten Freundes fliegt - also dieser Typ ist einfach nicht geeignet, um Kanzler zu werden. Doch ob Olaf Scholz nochmal ziehen und für ein gutes SPD-Ergebnis sorgen wird? Das ist die bange Frage - die hier viele amtierende Bundestagsabgeordnete umtreibt. Marianne Schieder zum Beispiel. Die Oberpfälzerin wurde vom Landesvorstand für den wenig aussichtsreichen Platz 24 der Liste vorgeschlagen: OT Schieder: Ich bin fassungslos, bestürzt und ich hab keine Erklärung dafür. Nach 20 Jahren im Bundestag könnte Schluss sein für sie. In der Kampfkandidatur um Platz 12 unterlag. sie der 35-Jährigen Oberbayerin Carmen Wegge. Keine sicheren Listenplätze mehr haben auch die Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr aus Schwaben sowie Rita Hagl-Kehl aus Niederbayern und der Unterfanke Markus Hümpfer. Die Landesvorsitzende fordert dennoch maximalen Einsatz von allen: OT Die nächsten Monate werden jetzt knackig und hart - und kalt. Und die Geschichte hat gezeigt: wir können Wahlen gewinnen, wenn wir geschlossen kämpfen. Die Wähler davon zu überzeugen - dafür bleiben der SPD noch drei Monate Zeit.