ARD-DeutschlandTrend: SPD mit leichtem Plus – Union klar vorne

Zufriedenheit mit Politikern: Merz vor Habeck und Scholz

Bei der Zufriedenheit mit den Politikern büßt Friedrich Merz, Fraktionschef und Kanzlerkandidat der Union, im Vergleich zu Mitte November ein. 30 Prozent sind mit seiner politischen Arbeit zufrieden. Zuvor waren es 34 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen kommt unverändert auf 29 Prozent, Olaf Scholz folgt mit 23 Prozent (+3). Dahinter liegen AfD-Chefin Alice Weidel (21 Prozent), FDP-Chef Christian Lindner und BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (beide 20).

Auffällig ist: Mit der Arbeit aller Genannten ist eine deutliche Mehrheit weniger oder gar nicht zufrieden. Dieses Mal nicht abgefragt wurde der Zustimmungswert für Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). In früheren DeutschlandTrends war der SPD-Politiker seit Monaten der mit Abstand beliebteste Politiker in Deutschland.

Wirtschaftliche Lage: Viel Pessimismus, wenig Zuversicht

Derweil bewertet der Großteil der Befragten die wirtschaftliche Lage in Deutschland negativ: 52 Prozent bezeichnen sie als weniger gut, 31 Prozent nennen sie schlecht. Für gut halten die gegenwärtige wirtschaftliche Situation nur 16 Prozent. Im Vergleich zu Juni hat sich die Stimmung damit noch einmal verschlechtert, auf den niedrigsten Wert seit rund 15 Jahren.

Ein Blick auf die Anhänger der verschiedenen Parteien zeigt allerdings Unterschiede. Die Unterstützer von CDU/CSU, AfD oder BSW schätzen die Wirtschaftslage zu 90 und mehr als schlecht ein. Bei den SPD-Anhängern zeigt sich ein Viertel positiv gestimmt, drei Viertel negativ. Bei den Grünen-Anhängern sind dagegen 42 Prozent der Meinung, die wirtschaftliche Lage sei sehr gut oder gut – 57 Prozent bezeichnen die ökonomische Situation Deutschlands als weniger gut oder schlecht.

Allzu optimistisch fällt auch der Blick auf die Zukunft nicht aus. 35 Prozent gehen davon aus, dass die wirtschaftliche Lage in einem Jahr schlechter sein wird als heute. 47 Prozent erwarten wenig Veränderungen, 15 Prozent rechnen mit einer Verbesserung. Bei Erwerbstätigen zeigt sich: Rund ein Fünftel ist besorgt um den eigenen Arbeitsplatz – knapp vier Fünftel haben diese Angst nicht.

Reformbedarf: Fast die Hälfte will grundlegenden Wandel

Gut elf Wochen vor der Bundestagswahl, die am 23. Februar stattfinden soll, will fast die Hälfte der Bevölkerung weitgehende Reformen. 48 Prozent der Befragten sagen, es brauche nach der Wahl einen grundlegenden Wandel. 46 Prozent fordern einige Kurskorrekturen. Nur 3 Prozent finden, es solle so bleiben, wie es ist.

Den größten Veränderungsbedarf sehen 24 Prozent bei der Wirtschaftspolitik. Es folgen Zuwanderung/Flucht (16), Soziale Ungerechtigkeit/Armut/Bürgergeld (9), Außenpolitik (6) und Umweltschutz/Klimawandel (5). Auch bei den aktuell wichtigsten Problemen liegen Wirtschaft und Migration vorne. Der Wert für Zuwanderung/Flucht hat sich allerdings im Vergleich zu September mehr als halbiert – von 48 auf 23 Prozent.