Was das EU-Renaturierungsgesetz für Bayern bedeutet

Große Teile der Ökosysteme in Europa sind in einem schlechten Zustand. Das betrifft Wälder, Moore und Flüsse in Bayern. Das Renaturierungsgesetz der EU verlangt, dass bis 2030 auf einem Fünftel Prozent der Flächen Maßnahmen ergriffen werden, die sie wieder in einen natürlicheren Zustand versetzen.

Das bedeutet zum Beispiel, Moore wieder zu vernässen, neue Bäume zu pflanzen und Wälder natürlicher zu bewirtschaften, die Uferbefestigung von begradigten Flüssen zu entfernen oder Flussläufen wieder Seitenarme und Schleifen zu ermöglichen. Das Renaturierungsgesetz ist auch Teil der Strategie, mit der die EU die Ziele aus dem globalen Abkommen von Kunming-Montreal zum Schutz der Biodiversität erfüllen will. Es sieht vor, das Artensterben weltweit bis 2030 aufzuhalten.

Flüsse wieder natürlicher fließen lassen

Franziska Wenger vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) sieht Bayern in einigen Bereichen schon auf einem recht guten Weg. Landschaftselemente oder den Biotopverbund in der Agrarlandschaft zu schaffen, seien ja bereits Ziele aus dem Volksbegehren Artenvielfalt, die sich jetzt auszahlten. Schwieriger werde es bei der Flussrenaturierung. Viele Flüsse wurden bereits im 19. Jahrhundert begradigt. Dadurch gingen Lebensräume am Flussufer, wie Kiesbänke und Auen für Pflanzen und Tiere verloren. Das betrifft Flüsse in ganz Bayern - sowohl große als auch kleinere.

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000 fordert die Renaturierung von Flüssen eigentlich schon lange. Passiert sei jedoch viel zu wenig, kritisieren Naturschützer, wie etwa der Bund Naturschutz Bayern. Erst beim jüngsten Hochwasser hatten die Naturschützer darauf hingewiesen, dass renaturierte Gewässer mehr Wasser aufnehmen können und langsamer fließen und so auch einen natürlichen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten können. Auch Wenger hofft, dass nun durch das Renaturierungsgesetz wieder mehr Schwung in die Renaturierungsmaßnahmen bayerischer Flüsse kommt.

Wichtig für Biodiversität und Klimaschutz: Moore wieder vernässen

Das Renaturierungsgesetz sieht auch vor, entwässerte Moore wieder in ihren natürlichen Zustand zu versetzen. Bayern hat sich bereits in seiner Klimaschutzstrategie zum Ziel gesetzt, 55.000 Hektar Moorflächen wieder zu vernässen. "Renaturierte Moore brauchen wir dringend für den Erhalt der Artenvielfalt, aber auch für CO₂-Speicherung, um dem Klimawandel entgegenzuwirken", sagt Wenger. Wird das Wasser in einem Moor wieder angestaut, statt es durch Gräben oder Entwässerungsrohre abzuleiten, kann sich der Torf im Moorboden nicht weiter zersetzen. Der enthaltende Kohlenstoff bleibt im Boden und entweicht nicht mehr als CO₂ in die Atmosphäre. Darum ist die Wiedervernässung von Mooren nicht nur ein Projekt für den Erhalt von Lebensräumen - zum Beispiel für Vögel und Insekten -, sondern auch für die Einsparung von CO₂-Emissionen.

Ein regionaler Schwerpunkt für Moorrenaturierung liegt im Donau-Moos. Auch die Bayerischen Staatsforsten haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 knapp 150 Moore zu renaturieren. Diese liegen vor allem im Alpenvorland und in den ostbayerischen Mittelgebirgen. Bis 2040 sollen alle Moore, die zu den Flächen den Staatsforsten gehören, renaturiert werden.