Nass und warm: Nach Hochwasser droht nun eine Mückenplage

Mücken, Mücken, Mücken: Die Menschen am Chiemsee und Ammersee kennen das Problem seit Jahren. Auch aktuell schwirren die kleinen Biester wieder an den Seen herum. Für viele Gemeinden, die nicht direkt an einem See liegen, aber vom Hochwasser betroffen sind, ist die drohende Mückenplage aber ein neues, zusätzliches Problem. Noch sind die Mücken nicht da, aber die Insektenforscher sind sich einig: Sie werden in den nächsten Tagen und Wochen kommen.

Beispiel: Die Hochwassergemeinde Nordendorf bei Augsburg

Mit am stärksten betroffen vom Hochwasser ist die 2.700 Einwohner große Gemeinde Nordendorf im Landkreis Augsburg. Der Ort musste fast komplett evakuiert werden und war tagelang abgeriegelt. Das Wasser stand so gut wie überall. Der Deich an der Schmutter drohte zu brechen. Mittlerweile sind Straßen und Plätze abgetrocknet. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht absehbar. Noch immer steht auf einigen Wiesen das Wasser. Die Wiesen schauen aus wie kleine Seen. Dazu kommt die Wärme der letzten Tage: ein Paradies für Mücken.

Viele Mückenlarven auf überschwemmten Wiesen

"Die Mücken freuen sich", sagt Insektenforscher Thomas Morwinsky von der Bundeswehr in München vom Bereich Public Health. Er geht in Nordendorf auf Mückensuche. Mit einem kleinen Becher in der Hand nimmt der Biologe eine Wasserprobe aus der überschwemmten Wiese und wird schnell fündig. Im Becher zappeln mehrere Mückenlarven. Auch Mückenpuppen schwimmen im Wasser. Es gibt also Mücken in verschiedenen Stadien auf der überschwemmten Wiese. "Das ist schon eine anständige Anzahl an Mücken", stellt der Insektenforscher fest. Bei optimalen Bedingungen schlüpfen die Mücken nun in einer Woche.

100 Stiche pro Minute: Überflutungsmücke ist besonders aggressiv

Mehr als 50 Stechmückenarten gibt es in Bayern. Besonders schlau und gemein ist die sogenannte Überflutungsmücke. Diese einheimische Stechmücke hat sich auf Überschwemmungslagen spezialisiert. Die Mücken sind robust, anpassungsfähig, überleben mehrere Jahre auch im Trockenen, um dann bei Überschwemmung zu schlüpfen. "Außerdem sind sie ist sehr aggressiv, treten in großen Massen auf und stechen auch tagsüber", so Insektenforscher Martin Geier aus Regensburg. Er hat Mückenplagen in Zahlen bemessen. In solchen Gegenden könne ein Mensch bis zu hundert Stiche pro Minute bekommen. Das Gute: Die Überflutungsmücke überträgt keine Krankheiten.