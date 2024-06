Unwetter: Zugausfälle und erneut drohende Gewitter

Ein Sturm hat am Donnerstag im Chiemgau mehrere Bäume zum Sturz gebracht, einzelne Straßen blockiert und den Zugverkehr zwischen Salzburg und Rosenheim lahmgelegt. Immer noch ist der Bahnverkehr beeinträchtigt - und neue Gewitter drohen.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter in Ihrem Ort

Baum stürzt auf Auto - Bahnstrecke gesperrt

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mitteilte, fiel ein Baum bei Übersee auf ein geparktes Auto, in dem zwei Menschen saßen. Die Feuerwehr habe die beiden befreit, sie seien unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Autobahn A8 im Bereich Siegsdorf seien Gegenstände auf die Fahrbahn geweht worden.

Die Deutsche Bahn teilte via Plattform X mit, auf der Strecke zwischen Salzburg und Rosenheim gebe es im Bereich Übersee eine Unterbrechung wegen des Sturms. In der DB-Navigator-App hieß es: "Unwetterschäden stören den Bahnverkehr zwischen Rosenheim und Freilassing. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab." Laut Angaben der Bahn war die Strecke ab dem späten Donnerstagabend wieder eingleisig befahrbar.

Zwischen Rosenheim und Salzburg verkehren allerdings bislang weiterhin keine Züge. Betroffen sind die Regionalzüge der BRB sowie die Fernverkehrszüge von DB und ÖBB. Züge aus München Richtung Salzburg enden und wenden bis auf Weiteres in Prien. Züge aus Salzburg Richtung München enden und wenden bis auf Weiteres in Traunstein.

Freitag Sturmböen und Hagel möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem vorab für den Nordosten Bayerns vor schweren Gewittern. Die Vorabwarnung gilt von Freitag 11.00 bis 21.00 Uhr. Betroffen sind die nördliche Oberpfalz, das Nürnberger Land sowie Oberfranken.

Dort besteht laut DWD die Gefahr vereinzelter, aber schwerer Gewitter mit großem Hagel von bis zu fünf Zentimetern. Dazu können lokal schwere Sturmböen mit Orkanböen bis 130 km/h auftreten. Heftiger Starkregen kann örtlich bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit umfassen.

Auch EM-Fans im Osten Deutschlands müssen sich auf Gewitter einstellen

Wegen drohender Unwetter könnte es für Fußballfans am Freitag ungemütlich werden. Vor allem ab dem späten Freitagvormittag bis Mittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in großen Teilen Deutschlands mit Gewittern, örtlich mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Das Tief zieht demnach im Tagesverlauf zunächst über den Südwesten und Westen und breitet sich am Nachmittag auch im Nordwesten und Süden aus.

Insbesondere im Südosten und Osten herrscht laut DWD zudem vom frühen Nachmittag bis zum Abend eine erhöhte Unwettergefahr durch großen Hagel, schwere Sturm- und Orkanböen sowie heftigen Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Im Osten seien zudem einzelne Tornados nicht ausgeschlossen.

Ab morgen bayernweit regnerisch

Ursache für die Wetterlage ist ein Tief, das von Frankreich nach Norddeutschland zieht und aus Südwesten warme bis sehr warme und gewitterträchtige Luft nach Deutschland bringt.

In der Nacht ziehen die Gewitter ostwärts ab. Im Lauf des Freitags rechnen die Meteorologen in weiten Teilen des Freistaats mit Regen. Die Temperaturen immerhin sollen demnach noch einmal auf Höchstwerte zwischen 21 und 29 Grad steigen.