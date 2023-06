Kreis Aichach-Friedberg: Warnung vor Blaualgen im Mandichosee

Im Mandichosee im Landkreis Aichach-Friedberg sind bei einer turnusmäßigen Probeentnahme erneut Blaualgen, auch Tychonema genannt, festgestellt worden. Eine entsprechende Bestätigung hat das untersuchende Labor am Dienstag dem Gesundheitsamt übermittelt. Das Landratsamt ruft zur Vorsicht auf, denn Blaualgen können vor allem für Kleinkinder und Hunde gefährlich sein.

Nervengift kann Hunde töten und Kinder verletzen

Die Tychonema stellt ein Nervengift her, das für Hunde, tödlich sein kann. Bei Kleinkindern kann es zu Hautreizungen führen, beim Verschlucken zu Übelkeit und Erbrechen. Der normale Schwimmer und Wassersportler sei demnach nicht gefährdet, weil er nicht Unmengen an "Schmodder" und Pflanzenresten vom Seegrund oder Ufer zu sich nehme, so das Landratsamt Aichach-Friedberg.

Warnungen, aber kein Badeverbot

Vor Ort weisen Warn- und Hinweisschilder auf die Gefahr hin. Die Situation im See werde weiter beobachtet, heißt es. So plant das Gesundheitsamt engmaschige Kontrollen. Ein Badeverbot wurde nicht verhängt. Kleinkinder und Hunde sollten sich der Behörde zufolge aber besser nicht im Uferbereich aufhalten.