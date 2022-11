Warnstreik bei Bosch in Ansbach und Siemens in Erlangen

Die IG Metall weitet heute ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie aus. In Mittelfranken sind unter anderem die Beschäftigten von Bosch in Ansbach und Siemens-Ausgliederungen in Erlangen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Bei Bosch ist sowohl die Früh- als auch die Spätschicht betroffen.

Streik-Kundgebung in Ansbach

In Ansbach soll um 13 Uhr eine Kundgebung stattfinden. In Erlangen sind die Beschäftigten von Siemens F80, Sykatec, Thermo und Valero zum Warnstreik aufgerufen. In Rothenburg ob der Tauber wird das Werk von Electrolux bestreikt. Auch bei BizLink Elocab in Georgensgmünd bei Roth soll heute gestreikt werden.

IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn

Am Dienstag war die vierte Tarifrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung von 3.000 Euro angeboten. Außerdem wollen sie eine längere Laufzeit erreichen.