Wandern mit Bairisch – Mund-ART Weg im Chiemgau

Kultusminister findet Dialekt wichtig

Auch Kultusminister Michael Piazolo gefällt die Idee des Mund-ART Weges. Das besondere Bildungsangebot vereine Tradition und Moderne, sei informativ als auch unterhaltsam und richte sich an alle - Jung und Alt, an Bayern‚ Zugroaste' und Urlauber.

Der Chiemgauer Mund-ART-Weg sei ein Vorzeigeprojekt zur Dialektpflege und zur sprachlichen Bildung in der Schule. Dialekt sei immer mit Heimat verbunden. Er muss gesprochen und weitergegeben werden, um unsere Traditionen zu erhalten, so Bayerns Kultusminister.

Wanderangebot bis zum Frühjahr fertig

An diesem Wochenende wurde der Mund-ART Weg in Aschau im Chiemgau eröffnet, der Begriffe zum Thema Genuss erklärt. Am kommenden Wochenende folgt der Themenweg in Prien am Chiemsee, dort dreht sich alles um das Thema Landwirtschaft. So werden diese Woche noch eine "Millibitschn" und ein "Loatawagerl" aufgestellt. Außerdem ein "Scheitlzoa" und eine "Radltruch". Wer nicht weiß, was das ist, der sollte den Priener Themenweg entlang wandern.

Die restlichen Gemeinden folgen bis zum Frühjahr 2023.