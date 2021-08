vor 33 Minuten

Vier Leichtverletzte bei Dachstuhlbrand in Königsberg

In einem Wohnhaus im unterfränkischen Königsberg ist ein Dachstuhl mitten in der Nacht in Brand geraten. Die Familie, die in dem Haus wohnt, konnte sich noch rechtzeitig nach draußen retten. Drei Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt.