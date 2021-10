VGH-Urteil: Bebauungsplan für Teublitzer Gewerbegebiet unwirksam

Der Bebauungsplan für das umstrittene Gewerbegebiet in Teublitz, Kreis Schwandorf, ist vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof offenbar für unwirksam erklärt worden. Das teilte der Landesbund für Vogelschutz e.V. (LBV) am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung mit.

Urteilsbegründung folgt erst in einigen Tagen

Dieser hatte gegen das geplante Vorhaben an der Autobahn A93 im vergangenen Mai Klage eingereicht, weil das Gewerbegebiet nach Meinung des LBV 20 Hektar artenreichen Klimaschutzwald vernichtet hätte. Der Verwaltungsgerichtshof habe dem Landesbund für Vogelschutz am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt, dass der Bebauungsplan unwirksam sei. Die Urteilsbegründung des Gerichts erfolgt erst in einigen Tagen. Das bestätigte ein Gerichtssprecher dem BR.

LBV: Weiterer juristischer Fingerzeig

Der Landesbund für Vogelschutz sieht in dem Urteil einen weiteren juristischen Fingerzeit für mehr Umwelt-und Naturschutz in Bayern und erwartet, dass Staatsregierung und Landtag dem Verkauf der Staatswaldflächen nun nicht mehr zustimmen werden. Das Waldgrundstück gehört derzeit noch dem Freistaat Bayern. In dem Waldgebiet war schon vor sechs Jahren eine Gewerbeansiedlung geplant. Als sich damals ein Bürgerbegehren formierte, zog sich der Investor zurück.