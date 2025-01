Wie Missbrauchstäter in der Kirche geschützt wurden

Die Kellerbar, die Sauna, das Bett einer Ferienwohnung. Das seien Tatorte gewesen, an denen der katholische Priester Dieter Scholz Jürgen G. über Jahre hinweg missbraucht habe. Der Betroffene meldete sich aufgrund einer Berichterstattung bei report München. Das Rechercheteam der Politikmagazine report München und Kontrovers sowie des ARD-Studios Río de Janeiro fand heraus, dass die katholische Kirche mutmaßliche Sexualstraftäter in Südamerika eingesetzt hat. So auch Dieter Scholz, den Priester aus dem fränkischen Wallenfels.

Einen Missbrauch an mehreren Jungen gesteht Scholz selbst in persönlichen Aufzeichnungen, die dem BR auszugsweise vorliegen. Darin hatte er etwa Körpermaße seiner Opfer notiert, die er penibel vermaß. Auch seine Missbrauchstaten dokumentierte der Pfarrer: "Sn m Sb": Sauna mit Selbstbefriedigung, so heißt es zum Beispiel in Notizen aus den 70er Jahren.

Missbrauch hinterlässt tiefe Wunden bei G. – bis heute

Jürgen G. war in den 80er Jahren Ministrant bei Pfarrer Scholz in Wallenfels. Besonders in Erinnerung eine Ferienreise in Österreich: "Im Doppelbett, der Pfarrer links, ich rechts, ging es mit Zärtlichkeiten los." Als Jürgen G. die Annäherungsversuche ablehnte, habe Scholz sich neben ihm hörbar selbst befriedigt, erzählt er in der Kontrovers-Story.

Jürgen G. leidet heute noch unter Schlaflosigkeit, Unruhe und Reizbarkeit. G. wandte sich an mehrere Stellen der katholischen Kirche. Kürzlich bat ihn der Erzbischof von Bamberg in einer E-Mail um Verzeihung.

Zur Kontrovers-Story: Versteckte die katholische Kirche Missbrauchstäter im Ausland?