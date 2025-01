Standortdaten aus zehntausenden Apps bei Datenhändler gelandet

Ein Tag im Juli 2024: Am späten Vormittag checkt eine Person in einem Wohnhaus in Unterfranken eine Nachrichtenapp auf dem Smartphone. Später, am frühen Nachmittag, öffnet jemand im Norden Münchens eine App, um Flugzeuge zu tracken. Kurz darauf prüft eine Frau in Niederbayern auf dem Parkplatz einer Bankfiliale den Wetterbericht.

Diese Einblicke in das Leben von App-Nutzenden gibt ein Datensatz, den der Bayerische Rundfunk mit netzpolitik.org (externer Link) und internationalen Partnermedien ausgewertet hat. Es sind Standortdaten von 47 Millionen Smartphone-Usern aus der ganzen Welt, darunter fast 800.000 Menschen aus Deutschland, viele davon aus Bayern. Ihre Standortdaten werden auf internationalen Datenmarktplätzen gehandelt.

Bekannte Apps geben wohl Standortdaten preis

Der Datensatz zeigt außerdem die mutmaßliche Quelle der Daten: insgesamt fast 40.000 Apps für Apple- und Android-Geräte. Aus allen lassen sich zumindest ungefähre Standorte von Nutzerinnen und Nutzern ableiten, zum Beispiel auf Ebene von Stadtteilen. Besonders brisant: Bei einigen Apps geht es den Recherchen zufolge auch um präzise Standortdaten, die etwa genaue Wohn- und Arbeitsorte von Personen zeigen.

Abgeflossen sind solche Daten mutmaßlich aus Apps, die zu den meistgenutzten in Deutschland gehören, wie Wetter Online, Flightradar24, Kleinanzeigen oder Focus Online. Das Rechercheteam konnte mit mehreren App-Nutzenden Kontakt aufnehmen und die Daten verifizieren.