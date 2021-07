vor etwa einer Stunde

Vermisster Bub auf Irrfahrt im falschen Schulbus

Ein 10-jähriger Junge, der in Regenstauf vermisst worden war, ist von einem Busfahrer erkannt und der Polizei übergeben worden. Der Bub war in Regensburg in einen falschen Schulbus gestiegen. Er wohnt erst seit kurzem in Regenstauf.