Vermisst – Polizei sucht 53-Jährige im Raum Simbach am Inn

Eine vermisste Frau aus Berlin könnte sich derzeit im Raum Simbach am Inn aufhalten. Das hat die Polizei mitgeteilt. Jetzt hoffen die Beamten auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Spur verliert sich in Niederbayern

Die 53-Jährige hatte am 16. März ein Krankenhaus in Berlin verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die 53-Jährige am 21. und 22. März 2022 in Simbach am Inn auf. Anschließend verliert sich ihre Spur.

Möglicherweise hilflos

Aufgrund ihres psychischen Zustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Frau Reidenbach ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine hagere Figur und schwarzes, schulterlanges Haar. Wer sie gesehen hat, soll sich an die Polizei wenden.