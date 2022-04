Autos in Flammen: Ersthelfer retten Frauen im Landkreis Günzburg

Bei einem Unfall auf auf der B16 bei Wattenweiler, einem Ortsteil des Marktes Neuburg an der Kammel, sind heute früh zwei Frauen schwer verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Eine 25-jährige Autofahrerin war in Richtung Krumbach unterwegs und kam im Bereich einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit dem Pkw einer 58-Jährigen. Andere Verkehrsteilnehmer haben die beiden Verletzten nach dem Zusammenstoß aus den Autos geholt. Kurz danach entzündete sich an einem Fahrzeug ein Feuer, das auch auf den anderen Wagen übergriff.

Helfer verlassen den Unfallort, noch bevor die Polizei kommt

Die 25-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich, die andere Frau erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mit Hubschraubern in Fachkliniken gebracht. Die Polizei sucht jetzt die Retter und Zeugen, weil die Helfer vor dem Eintreffen der Polizei den Unfallort verlassen haben.