Upcycling-Projekt verhilft Brautkleidern zu zweitem Leben

In ihrem Brautladen in München verkauft Simone Stark, Diplom-Ingenieurin für Bekleidungstechnik, nur Second-Hand-Brautkleider, die als schlichtes Gewand oder prunkvolles Prinzessinnen-Outfit in ihrem Geschäft hängen. Doch nicht alle Modelle finden eine neue Besitzerin, vor allem wenn das Kleid nicht mehr dem aktuellen Modetrend entspricht. Deswegen hat Simone Stark die Kleider an die Meisterschule für Mode in München gespendet, damit sie dort wiederverwertet werden.

"Um die Brautkleider eben nicht in den Müll zu geben oder im Keller versickern zu lassen, biete ich den Kundinnen an, ihre Second-Hand-Kleider nochmal zu spenden", sagt Simone Stark. Die Meisterschule für Mode kennt sie gut und weiß, dass dort "kreative Köpfe am Werk sind."

Nachwuchs-Modegestalter verarbeiten alte Stoffe

Aus den gespendeten Brautkleidern wurde am Ende ein Upcycling-Projekt, erklärt der künstlerische Leiter Roland Müller-Neumeister. In der Meisterschule werden ausgebildete Schneider und Schneiderinnen zu staatlich geprüften Modegestaltern weiter ausgebildet. Die Schüler und Schülerinnen sollen aus den alten Brautkleidern und anderen Stoffresten neue Kleidungsstücke schneidern.