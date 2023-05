Untreue-Verdacht gegen Münchner Studierendenwerk

Dem Studierendenwerk München Oberbayern droht ein Verfahren wegen möglicher Untreue. Wie die Staatsanwaltschaft München I auf BR-Anfrage sagte, hat sie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Details nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Laut dem "Münchner Merkur" könnte ein ehemaliger stellvertretender Geschäftsführer zu viel Abfindung bekommen haben. Es gehe um mehrere zehntausend Euro.

Bayerns Wissenschaftsminister Blume (CSU) wollte das dem BR so nicht bestätigen. Er gab allerdings zu, dass es beim Studierendenwerk im Zuge mehrerer Personalwechsel "geholpert" habe. Blume sprach von Missständen im ehemaligen Management. "Diese Missstände müssen nun konsequent aufgearbeitet werden", so Blume. Es gehe um die Frage, "inwieweit die öffentlichen Gelder und die Gelder des Studierendenwerks hier auch richtig eingesetzt wurden". Dazu müssten nun Prüfungen durchgeführt werden, möglicherweise durch den Obersten Rechnungshof oder die Justiz.

Blume betont Verantwortung von Studierendenwerk

Blumes Wissenschaftsministerium ist für die Rechtsaufsicht über das Studierendenwerk zuständig. Laut dem Zeitungsbericht hat es die Verträge geprüft und hält die Zahlungen an den Ex-Vize-Geschäftsführer für zu hoch. Das Ministerium empfehle deshalb der aktuellen Geschäftsführung, Geld zurückzufordern.

Blume betonte im BR, dass die Studierendenwerke in Bayern generell eine großartige Arbeit machen würden. Aber der Umgang mit öffentlichen Geldern müsse verantwortungsvoll vonstattengehen. Der Minister sprach mit Blick auf die Wohnungsnot von großen Aufgaben, die zu stemmen seien. Jeder Euro müsse bei den Studierenden ankommen und deswegen müsse geprüft werden, ob nicht nur nach Recht und Gesetz, sondern auch nach der entsprechenden Verantwortung gehandelt wurde.

Freude über Wohnheimsanierungen getrübt

Eigentlich hätte das Studierendenwerk gerade Anlass zur Freude. Zum einen konnte es am Dienstagnachmittag ein Wohnhaus in der Studentenstadt im Münchner Stadtteil Freimann wiedereröffnen. Das Haus 11, auch bekannt als "Blaues Haus", war in den letzten dreieinhalb Jahren für 22 Millionen Euro generalsaniert worden und bietet Platz für 250 Studentinnen und Studenten. Das Haus erhielt zudem heute mit "Sophie-Scholl-Haus" einen weiteren Namen.

Zum anderen hat die Staatsregierung weitere Hilfen gegen die Wohnungsnot angekündigt. So sollen in den nächsten Jahren zwei weitere große Wohnheime neben dem "Blauen Haus" saniert werden. Möglich wird das mit einer Übernahme durch die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim. Laut Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) und Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) sollen insgesamt 150 Millionen Euro investiert werden. Ein paar Details seien noch abzustimmen, so Bernreiter, aber es gebe einen Grundkonsens.

Gut 1.000 Wohnheimplätze für Münchner Studierende

Das Haus 12 ("Oranges Haus") wäre dann Ende 2027, das Haus 9 ("Hans-Seidel-Haus") im Jahr 2028 wieder verfügbar. Beide bieten zusammen mehr als 1.000 Wohnheimplätze. Bayerns Wissenschaftsminister Blume sprach von einem "entscheidenden Schritt für mehr Leben statt Leerstand". Aktuell stehen beide Gebäude im Münchner Stadtteil Freimann leer, sie gelten als dringend sanierungsbedürftig.

Bisher gehörten die Wohnheime zum Studierendenwerk München Oberbayern. Dieses betreut nach eigenen Angaben mit seinen mehr als 500 Mitarbeitenden rund 135.000 Studierende an den Hochschulen in München, Martinsried, Garching, Freising, Rosenheim, Burghausen, Mühldorf am Inn, Traunstein und Benediktbeuern.